28.04.2021 (12:42)

На Сахалине специалисты РЭБ армейского корпуса ВВО подавили каналы управления БЛА условного противника

С военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине проведено учение по управлению силами и средствами систем РЭБ.

Специалисты РЭБ отработали развертывание систем радиоэлектронной борьбы, мониторинг воздушной обстановки и подавление средств сотовой связи. Они организовали прикрытие позиций войск от авиации условного противника, а также выполнили задачи по подавлению аппаратуры GPS-навигации.

Основной упор в ходе мероприятия был сделан на обнаружение, сопровождение и блокирование радиоканалов управления разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника.

В учении были задействованы современные комплексы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки «Леер-3».

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