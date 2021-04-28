28.04.2021 (12:42)
На Сахалине специалисты РЭБ армейского корпуса ВВО подавили каналы управления БЛА условного противника
С военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине проведено учение по управлению силами и средствами систем РЭБ.
Специалисты РЭБ отработали развертывание систем радиоэлектронной борьбы, мониторинг воздушной обстановки и подавление средств сотовой связи. Они организовали прикрытие позиций войск от авиации условного противника, а также выполнили задачи по подавлению аппаратуры GPS-навигации.
Основной упор в ходе мероприятия был сделан на обнаружение, сопровождение и блокирование радиоканалов управления разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника.
В учении были задействованы современные комплексы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки «Леер-3».