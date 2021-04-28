Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.04.2021 (12:42)

На Сахалине специалисты РЭБ армейского корпуса ВВО подавили каналы управления БЛА условного противника

С военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине проведено учение по управлению силами и средствами систем РЭБ.

Специалисты РЭБ отработали развертывание систем радиоэлектронной борьбы, мониторинг воздушной обстановки и подавление средств сотовой связи. Они организовали прикрытие позиций войск от авиации условного противника, а также выполнили задачи по подавлению аппаратуры GPS-навигации.

Основной упор в ходе мероприятия был сделан на обнаружение, сопровождение и блокирование радиоканалов управления разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника.

В учении были задействованы современные комплексы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки «Леер-3».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В рамках весеннего призыва военнослужащие РХБ защиты ВВО проводят дезинфекцию военкоматов в Забайкалье
Штурмовики Су-25 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа отработали групповой пилотаж на больших высотах в Забайкалье
Мотострелки общевойсковой армии ЗВО впервые применили мобильные группы по борьбе с БЛА на учении в Смоленской области
В общевойсковой армии ВВО в Приморье прошли занятия с вожатыми минно-розыскных собак

Метки:
Восточный военный округ , Войска РЭБ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false