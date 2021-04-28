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28.04.2021 (12:35)

В Приморье завершился окружной этап соревнований АрМИ–2021 «Мастер оружейник» среди специалистов ВВО по ремонту вооружения

На полигоне Сергеевский общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае завершился третий (окружной) этап конкурса «Мастер-оружейник», входящего в программу Армейских международных игр.

В состязаниях специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения, помимо команды Приморской общевойсковой армии, приняли участие команды со всего округа от республики Бурятия до Сахалина.

В ходе конкурса участники продемонстрировали свои навыки в ремонте 122-мм буксируемой гаубицы Д-30, реактивной системы залпового огня «Град» и зенитной установки ЗУ-23.

Военнослужащие соревновались в экстремальной буксировке поврежденной гаубицы с огневой позиции на ремонтную базу и в выполнении ее ремонта для приведения в рабочее состояние.

Также участники демонстрировали свое мастерство в обнаружении неисправностей и ремонте пистолетов, автоматов, пулеметов и гранатомётов с последующим выполнением из них стрельбы по мишеням.

Лучшие специалисты награждены кубками, грамотами, благодарностями и ценными подарками. По итогам конкурса сформирована сборная команда ВВО, которая представит округ на всероссийских соревнованиях АрМИ-2021, которые пройдут в Пензе.

Первое место заняло ремонтное подразделение танкового соединения ВВО, дислоцированного в Бурятии.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , АрМИ , Мастер-оружейник
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