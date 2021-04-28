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28.04.2021 (12:27)

В Подмосковье в танковую армию ЗВО прибыла первая команда молодого пополнения

В гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО), дислоцированную в Московской области, прибыла первая в этом призыве команда молодого пополнения.

Свыше 100 новобранцев из Новосибирской, Нижегородской и Ярославской областей пополнили ряды Кантемировской и Таманской дивизии. Перед отправкой они прошли процедуры медицинского освидетельствования, сдали тесты на инфекционное заболевание и профессиональный отбор.

С призывниками состоятся сборы молодого пополнения, в ходе которых они в течение месяца освоят курс общевойсковой подготовки. По его завершению военнослужащих ждет церемония приведения к Военной присяге.

Кроме того, в объединении все военнослужащие пройдут медико-психологическое обследование. Прибывший личный состав разместится в отдельных расположениях. А при проведении сборов реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

В общей сложности в течение весенней призывной компании, которая продлится до 15 июля, танковое объединение пополнит свыше 5 тыс. новобранцев из разных регионов страны.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
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