28.04.2021 (12:27)

В Подмосковье в танковую армию ЗВО прибыла первая команда молодого пополнения

В гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО), дислоцированную в Московской области, прибыла первая в этом призыве команда молодого пополнения.

Свыше 100 новобранцев из Новосибирской, Нижегородской и Ярославской областей пополнили ряды Кантемировской и Таманской дивизии. Перед отправкой они прошли процедуры медицинского освидетельствования, сдали тесты на инфекционное заболевание и профессиональный отбор.

С призывниками состоятся сборы молодого пополнения, в ходе которых они в течение месяца освоят курс общевойсковой подготовки. По его завершению военнослужащих ждет церемония приведения к Военной присяге.

Кроме того, в объединении все военнослужащие пройдут медико-психологическое обследование. Прибывший личный состав разместится в отдельных расположениях. А при проведении сборов реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

В общей сложности в течение весенней призывной компании, которая продлится до 15 июля, танковое объединение пополнит свыше 5 тыс. новобранцев из разных регионов страны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице