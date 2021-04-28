28.04.2021 (12:10)
Экипажи вертолётов морской авиации Черноморского флота отработали взлёты и посадки на корабль в море
Экипажи вертолётов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ морской авиации Черноморского флота выполнили плановые практические полёты с отработкой посадок на палубу фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» в акватории Чёрного моря.
В соответствии с полётным заданием вертолётчики во взаимодействии с авиагруппами фрегатов выполнили задачи по посадкам и взлётам с вертолётных площадок кораблей как на ходу, так и при стоянке на якоре.
Кроме опытных лётчиков в мероприятиях были задействованы и молодые пилоты.
Перед вылетом экипажей авиационные техники подготовили вертолёты к выполнению поставленных задач и проверили работоспособность всех систем и механизмов.
Всего в ходе тренировок экипажи вертолётов совершили порядка 30 взлётов и посадок на корабли.
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