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28.04.2021 (12:10)

Экипажи вертолётов морской авиации Черноморского флота отработали взлёты и посадки на корабль в море

Экипажи вертолётов Ка-27ПС и Ка-27ПЛ морской авиации Черноморского флота выполнили плановые практические полёты с отработкой посадок на палубу фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» в акватории Чёрного моря.

В соответствии с полётным заданием вертолётчики во взаимодействии с авиагруппами фрегатов выполнили задачи по посадкам и взлётам с вертолётных площадок кораблей как на ходу, так и при стоянке на якоре.

Кроме опытных лётчиков в мероприятиях были задействованы и молодые пилоты.

Перед вылетом экипажей авиационные техники подготовили вертолёты к выполнению поставленных задач и проверили работоспособность всех систем и механизмов.

Всего в ходе тренировок экипажи вертолётов совершили порядка 30 взлётов и посадок на корабли.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Морская авиация , Вертолеты , Южный военный округ
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