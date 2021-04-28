28.04.2021 (11:55)

Военнослужащие танковой армии ЗВО провели персональный плац-концерт для ветеранов Великой Отечественной войны

В Подмосковье военнослужащие гвардейской танковой Краснознамённой армии Западного военного округа (ЗВО) поздравили с Днем Победы персональным плац-концертом Федора Федоровича Рыхлова, – 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны, и Алексея Григорьевича Иванова, – 96-летнего ветерана войны, участвовавшего в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Военнослужащие на трех специально оборудованных машинах КамАЗ и Урал развернули полноценную сценическую площадку под окнами фронтовиков. Ветераны смогли насладиться живой музыкой военного оркестра, пением сводного военного хора Кантемировской дивизии, а также хореографическим выступлением.

В конце выступления ветераны лично спустились, чтобы отблагодарить военнослужащих. Военнослужащие вручили фронтовикам памятные подарки, набор продуктов и модель стоящего на вооружении Кантемировской дивизии танка Т-80У.

Все участники поздравительной акции были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Перед поездкой к ветерану каждый военнослужащий прошел комплексное медицинское обследование.

Справочно:

Рыхлов Федор Федорович – полковник в отставке, 1926 года рождения, в возрасте 16 лет ушел на фронт, участвовал в Висло-Одерской стратегической наступательной операции, дослужился до полковника. 15 мая Федор Федорович отметит свой 95-й день рождения.

Полковник в запасе Алексей Григорьевич Иванов в 16 лет ушел на фронт, принимал участие в битве за Москву и закончил боевые действия на границе Советского Союза. После войны Алексей Григорьевич закончил военное училище и продолжил военную службу в танковом полку Кантемировской дивизии ЗВО.

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