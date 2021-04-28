28.04.2021 (11:44)

В спортивном центре Екатеринбурга прошел Кубок Вооруженных Сил России по гиревому спорту

С 23 по 26 апреля в спортивном центре города Екатеринбург самарского филиала ЦСКА прошли соревнования Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту памяти героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова.

В силе и выносливости состязались 214 спортсменов в составе 18 команд, представляющих военные округа, рода войск и виды Вооруженных Сил, а также вузы МО РФ. Среди атлетов: шесть Заслуженных мастеров спорта России, 28 мастеров спорта международного класса, 63 мастера спорта, 47 кандидатов в мастер спорта. Как всегда, в соревнованиях участвовали женщины-военнослужащие: на турнир в Екатеринбург приехали 26 титулованных конкуренток.

В программе турнира – личные соревнования с подведением командного зачета. Мужчины выступали в толчке гирь по длинному циклу, в двоеборье и эстафете с рывком гирь в 32 кг в пяти весовых категориях (63, 68, 73, 85, свыше 85 кг), женщины – в рывке гири в 24 кг в весовых категориях 63 и свыше 63 кг.

В церемонии открытия и закрытия Кубка Вооруженных Сил РФ приняли участие: помощник командующего войсками Центрального военного округа – начальник отделения физической подготовки полковник Игорь Сущев; начальник спортцентра города Екатеринбург ЦСКА/Самара Рифат Кабиров; главный судья соревнований, мастер спорта международного класса России по гиревому спорту, судья Всероссийской категории, Сергей Сергеев (г. Смоленск); главный секретарь, мастер спорта международного класса России по гиревому спорту, судья Всероссийской категории, старший прапорщик Евгений Яковлев (ФАУ МО РФ ЦСКА, г. Москва) и заместитель главного судьи, судья первой категории капитан Вагиз Карипов (ФАУ МО РФ ЦСКА, г. Москва).

По итогам трех состязательных дней определились победители и призеры турнира.

Среди видов и родов войск и военных округов МО РФ 1-е место заняла команда ЦВО (202 очка), 2-е место – команда ВВО (195 очков); 3-е место – команда ВДВ (178 очков).

Среди вузов МО РФ 1-е место – команда ТВВИКУ (г. Тюмень) (196 очков), 2-е место – команда ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж) (181 очко). 3-е –команда ВА ВПВО (180 очков).

Команды, занявшие призовые места, награждены кубками, медалями и грамотами МО РФ.

Переходящий Кубок Вооруженных Сил РФ по гиревому спорту памяти героя Советского Союза генерал-полковника Владимира Пикалова вручен команде Центрального военного округа.

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