28.04.2021 (11:35)

Расчеты радиотехнических войск ЗВО передислоцируются в Астраханскую область для участия в конкурсе «Воздушные рубежи-2021»

Боевые расчёты радиотехнических войск Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) приступили к передислокации в Астраханскую область для участия во всеармейском этапе конкурса по полевой выучке «Воздушные рубежи-2021». Военнослужащие в составе эшелона совершат марш железнодорожным транспортом в центр боевой подготовки и боевого применения ВКС, преодолев расстояние более 2000 км.

Конкурсная программа соревнований включает нормативы по свёртыванию техники, формированию автомобильной колонны, совершению марша в указанный район, отражению нападения диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника, преодоление заражённых участков местности.

Кроме того, участникам состязания предстоит выполнить практические стрельбы из штатного оружия, нормативы по его сборке и разборке, а также метание гранат. Основной элемент конкурса – ведение радиолокационной разведки с обработкой и передачей информации на вышестоящие командные пункты.

Определение лучших команд будет проходить в трёх номинациях: взвод в составе РЛС «Каста» и комплекса средств автоматизации «Фундамент», лучший расчёт РЛС «Подлёт», а также лучший расчёт РЛК «Небо-М».

Всего в конкурсе примут участие 19 команд от объединений ВВС и ПВО, соединений и воинских частей непосредственного подчинения ГК ВКС, а также Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны – всего более 250 человек.

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