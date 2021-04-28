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28.04.2021 (11:20)

В Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота провели День призывника

На территории Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) провели День призывника. Мероприятие было организовано командованием базы, администрацией города и представителями общественных организаций.

В ходе Дня призывника более 500 учащихся общеобразовательных учреждений Новороссийска получили возможность посетить корабли Черноморского флота, выставку вооружения и военной техники, а также казарму, столовую и парк «Патриот» на территории базы.

Помимо этого, для участников мероприятия работала полевая кухня, где все желающие могли попробовать солдатскую кашу и выпить горячий чай.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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