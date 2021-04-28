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28.04.2021 (11:00)

Министр обороны России передал в дар Узбекистану архивные документы о вкладе республики в Победу над фашисткой Германией

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу привёз в дар Узбекистану подборку архивных документов о вкладе народа республики в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны.

«Наша встреча проходит в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Я привёз в дар подборку архивных документов о вкладе узбекского народа в общую Победу. Передам их по завершении нашей встречи», — сказал Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Узбекистана Баходиром Курбановым в Бухаре.

Затем министр обороны России предложил коллеге перейти к обсуждению актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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