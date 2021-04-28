28.04.2021 (10:40)

Россия помогает укреплять боевой потенциал армии Узбекистана и готовит для республики военные кадры

Укрепление боевого потенциала Вооружённых сил Узбекистана — приоритетное направление военного сотрудничества Москвы и Ташкента, заявил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

«Приоритетами военного сотрудничества считаем проведение двусторонних мероприятий по обеспечению военной безопасности, укрепление боевого потенциала Вооружённых сил Узбекистана, а также подготовку военных кадров», — сказал Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Узбекистана Баходиром Курбановым в Бухаре.

По словам Шойгу, «необходимо поддерживать достигнутый темп взаимодействия и развивать его». В частности, в этих целях была подготовлена Программа стратегического партнёрства России и Узбекистана в военной области на 2021—2025 годы.

Глава оборонного ведомства РФ при этом подчеркнул, что Узбекистан — стратегический партнёр России в Центрально-Азиатском регионе.

«Наши государства успешно взаимодействуют во многих областях, включая сферу безопасности. Сегодня важно совместно противостоять вызовам и угрозам, особенно международному терроризму», — заявил министр обороны России.

Он поблагодарил коллегу за приглашение посетить Узбекистан и за радушный приём.

«Сбылась моя давняя мечта побывать в Бухаре — жемчужине Центральной Азии и историческом музее под открытым небом. Искренне рад нашей встрече и возможности обсудить вопросы двустороннего сотрудничества», — сказал Сергей Шойгу.

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