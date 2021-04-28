28.04.2021 (10:55)

Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества с Россией в области обеспечения региональной безопасности

Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что республика заинтересована в расширении сотрудничества с Россией в области обеспечения региональной безопасности.

«Мы заинтересованы в дальнейшем углублении двусторонних и многосторонних связей с Россией в плане наполнения нашего стратегического партнёрства и отношений союзничества конкретным практическим содержанием. Наряду с этим хотелось бы подчеркнуть, что Узбекистан также заинтересован в дальнейшем расширении всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией в области обороны и обеспечения региональной безопасности», – сказал Курбанов.

Он отметил, что взаимоотношения между двумя странами перешли на качественно новый уровень стратегического партнёрства.

«Сегодня Россия является крупным торговым и инвестиционным партнёром Узбекистана», – подчеркнул Курбанов.

По его словам, несмотря на пандемию, отношения между Россией и Узбекистаном развиваются «поступательными темпами».

Также он подчеркнул, что ведётся совместная реализация и подготовка крупных проектов в атомной энергетике, в нефтегазовом комплексе, в машиностроении, в электротехнической и текстильной промышленности, в фармацевтике, в пищевых отраслях и по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.

«Развиваются прямые контакты между регионами наших государств», – сказал министр обороны Узбекистана.

Он поздравил Шойгу «с юбилейной датой – тридцатилетием служения Отечеству в составе правительства России» и пожелал коллеге «успехов, а также неиссякаемой творческой энергии в благородной деятельности по укреплению обороноспособности, обеспечению безопасности Российской Федерации».

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