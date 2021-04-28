28.04.2021 (10:30)

Россия и Узбекистан разработали программу стратегического партнёрства в военной области

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что оборонные ведомства России и Узбекистана подготовили программу стратегического партнёрства в военной области на 2021-2025 годы.

«Её реализация позволит придать взаимодействию более системный характер, вывести его на уровень, соответствующий духу наших особых отношений. Такой документ разработан впервые. Предлагаю сегодня его утвердить», — сказал Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны Узбекистана Баходиром Курбановым в Бухаре.

Шойгу пригласил коллег из Узбекистана «на знаковые мероприятия Минобороны России этого года — XIX Московскую конференцию по международной безопасности, международный военно-технический форум «Армия», Армейские международные игры», которые пройдут фактически в одно время.

«Мы делали это специально, чтобы те, кто принимает эту технику, приобретает, эксплуатирует могли посмотреть эту технику в действии на всех наших полигонах. А самое главное — поделиться тем опытом, который сегодня есть у Вооружённых сил России по борьбе с терроризмом», — сказал Шойгу.

«Желаю вашим командам выступить на Играх так же успешно, как и на прошлых соревнованиях», — сказал министр обороны РФ.

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