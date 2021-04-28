28.04.2021 (10:15)

Мотострелки ЮВО в Южной Осетии сдали контрольную проверку за зимний период обучения

Подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) сдали контрольную проверку за зимний период обучения в Южной Осетии.

Мотострелки отработали учебно-боевые задачи в условиях горной местности на высокогорном полигоне Дзарцеми. Военнослужащие выполнили зачетные упражнения по вождению колесной и бронетанковой техники, провели боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, сдали более 100 нормативов по тактической, специальной, инженерной, медицинской, физической подготовкам, радиационной, химической и биологической защите.

Отдельно проверялась организация боевого дежурства, состояние вооружения и военной техники, организацией всестороннего обеспечения деятельности войск.

В мероприятиях контрольной проверки в Южной Осетии приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, было задействовано порядка 500 единиц вооружения и военной техники.

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