Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.04.2021 (10:15)

Мотострелки ЮВО в Южной Осетии сдали контрольную проверку за зимний период обучения

Подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) сдали контрольную проверку за зимний период обучения в Южной Осетии.

Мотострелки отработали учебно-боевые задачи в условиях горной местности на высокогорном полигоне Дзарцеми. Военнослужащие выполнили зачетные упражнения по вождению колесной и бронетанковой техники, провели боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, сдали более 100 нормативов по тактической, специальной, инженерной, медицинской, физической подготовкам, радиационной, химической и биологической защите.

Отдельно проверялась организация боевого дежурства, состояние вооружения и военной техники, организацией всестороннего обеспечения деятельности войск.

В мероприятиях контрольной проверки в Южной Осетии приняли участие более 2 тыс. военнослужащих, было задействовано порядка 500 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ВАИ ЮВО в Абхазии сдали контрольную проверку
В ЮВО стартовал окружной этап конкурса профессионального мастерства «Страж порядка»
В Краснодарском крае военнослужащие ЮВО поздравят ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы на дому
Военнослужащие ЮВО в Новочеркасске провели тренировку парада Победы

Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false