28.04.2021 (09:00)

Военнослужащие ЮВО в Южной Осетии примут участие в парадном шествии в честь Дня Победы

В Цхинвале парадные расчеты российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершают тренировкам торжественного шествия в честь 76-й годовщины Победы Советских войск в Великой Отечественной войне.

На строевом плацу соединения проводят совместные тренировки военнослужащих ЮВО, Вооруженных сил Республики Южная Осетия, пограничного управления ФСБ России по Республике Южная Осетия, воспитанников кадетского училища.

К мероприятиям Дня Победы привлечено более 200 военнослужащих ЮВО, задействовано около 30 единиц боевой техники российской военной базы.

В составе механизированной колонны 9 мая по главной площади Цхинвала пройдут реактивные системы залпового огня «Град», КамАЗы с буксируемыми пушками и бронетранспортеры БТР-80.

Военный оркестр под управлением военного дирижера майора Артема Лазуцкого обеспечит музыкальное сопровождение парадного шествия, в том числе выноса Знамени Победы, приветствия командующего парадом, марша пеших и механизированных колонн.

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