28.04.2021 (10:05)

Военнослужащие ВАИ ЮВО в Абхазии сдали контрольную проверку

Военнослужащие отряда военной автомобильной инспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии успешно сдали контрольной проверку по предметам боевой подготовки за зимний период обучения.

На горном полигоне Цабал военные инспекторы выполнили упражнения контрольных стрельб из пистолета «Макарова» и продемонстрировали на автодроме навыки вождения специального автомобиля УАЗ «Есаул».

Также в пункте постоянной дислокации военнослужащие сдали нормативы по радиационной, химической и биологической защите, физической, специальной подготовкам, письменно ответили на теоретические вопросы по военно-политической подготовке.

Всего к мероприятиям контрольной проверки было привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 500 единиц вооружения и военной техники соединения.

Контрольная проверка за зимний период обучения проводилась по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

К проверке были привлечены войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии. Комиссиями вышестоящих органов военного управления также проведена проверка укомплектованности и обеспеченности войск и их способность в кротчайшие сроки выполнить нормативы, установленные требованиями боевой и оперативной подготовки.

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