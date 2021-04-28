28.04.2021 (09:55)

В ЮВО стартовал окружной этап конкурса профессионального мастерства «Страж порядка»

В Учебном центре военной полиции ВС РФ стартовал окружной этап конкурса по полевой выучке «Страж порядка» среди подразделений военной полиции Южного военного округа (ЮВО).

В течение недели военнослужащие военной полиции ЮВО проведут гонки со стрельбой из стрелкового оружия, состязания патрульных нарядов в метании гранат на точность попадания, окажут первую медицинскую помощь, а также выполнят элементы экстремального вождения патрульного автомобиля.

Наиболее интересным и сложным этапом конкурса станет командная гонка, где военнослужащие продемонстрируют выносливость и физическую силу на

15-километровой дистанции, оборудованной различными естественными и искусственными препятствиями, аналогичными на трассах «Гонки героев».

Военным полицейским предстоит выполнить нормативы по радиационной, химической, биологической защите, эвакуацию условно раненного с поля боя, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова (ПМ).

Также военнослужащие полиции проведут спецоперации с применением оружия и средств имитации по захвату нарушителей, совершивших попытку угона военного автомобиля.

В соревнованиях принимает участие более 50 военных полицейских ЮВО, задействовано около 10 единиц военной техники. По итогам состязаний будут определены лучшие военные полицейские округа, которые представят военную полицию ЮВО на всеармейском этапе конкурса.

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