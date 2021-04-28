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28.04.2021 (09:40)

В Краснодарском крае военнослужащие ЮВО поздравят ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы на дому

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в Горячеключевском районе Кубани торжественно поздравят ветеранов Великой Отечественной войны на дому.

Военнослужащие соединений и воинских частей гарнизона совместно с представителями районной администрации проедут на военных автомобилях по улицам района и лично поздравят каждого ветерана с Днём Победы. На кузовах автомобилей будут оборудованы импровизированные сцены, установлена музыкальная аппаратура, а артисты в военной форме Красной Армии исполнят песни военных лет.

Во время посещений ветеранам подарят памятные подарки и цветы от военнослужащих соединений и воинских частей. Также будут организованы онлайн-поздравления по видеосвязи.

Также военнослужащие помогут ветеранам провести необходимые работы на приусадебных хозяйствах, проведут санитарную обработку придомовой территории, помогут закупить необходимые товары в продуктовых магазинах.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Праздники
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