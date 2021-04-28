28.04.2021 (09:34)

Военнослужащие ЮВО в Новочеркасске провели тренировку парада Победы

Военнослужащие Новочеркасского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) провели тренировку парада Победы, который состоится 9 мая.

Тренировка проводилась на плацу штаба 8-й общевойсковой армии ЮВО, в ней приняли участие более 1,1 тыс. представителей силовых и ведомственных структур Новочеркасского гарнизона, в том числе более 750 военнослужащих ЮВО.

В составе парадных расчетов ЮВО военнослужащие разведывательного батальона, роты почетного караула, сводных батальонов мотострелковых и танковых полков легендарной 150-й мотострелковой дивизии. Также в строю военнослужащие соединения противовоздушной обороны 4-й армии ВВС и ПВО и сводный военный оркестр Новочеркасского гарнизона.

В ходе тренировки была отработана слаженность действий личного состава парадных расчетов, знаменных групп и почетного караула.

Тренировка была завершена исполнением участниками парада песни композитора Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова «День Победы».

3 мая состоится первая тренировка Новочеркасского гарнизона на Площади Платова.

При подготовке к торжественным мероприятиям Дня Победы реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО осуществляется регулярная профилактическая дезинфекция мест приема и размещения парадных расчетов. Все военнослужащие-участники парада прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник-V».

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