28.04.2021 (09:15)
В Северной Осетии прошел этап всеармейской военно-медицинской эстафеты среди женщин-медиков
Во Владикавказе завершился этап всеармейского конкурса «Военно-медицинская эстафета» среди женщин-медиков – состязания среднего и младшего медицинского состава «Командное первенство».
Команды из Военно-медицинской академии, Западного, Восточного, Центрального, Южного военных округов и Северного флота, а также Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения соревновались в военно-медицинском многоборье «Военно-медицинская эстафета-2021».
Участницы ползком по-пластунски, соблюдая правила маскировки, преодолели естественные и искусственные препятствия: ров, бревно, воронки, завал, проход в инженерных заграждениях из колючей проволоки
Медикам также было необходимо наложить кровоостанавливающий жгут, выполнить извлечение манекена из поврежденной техники при помощи лямки специальной Ш-4, наложить круговую повязку на голову, а после оказания первой помощи перенести 65-килограммовый манекен к переправе.
Далее – самостоятельно подготовить переправу через водную преграду и осуществить переправу манекена, снаряжения и имущества.
Все участницы успешно прошли конкурсные испытания, команды результативно завершили соревновательный день.
Победители конкурса медиков войдут в состав сборной команды от Вооружённых сил Российской Федерации для участия в Армейских международных играх АрМИ-2021.