28.04.2021 (07:30)

Артиллеристы ЮВО в Ростовской области приступили к освоению новейших гаубиц «Мста-СМ2»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы ЮВО в Ростовской области приступили к освоению новейших гаубиц «Мста-СМ2»

Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) приступили к освоению новых самоходных гаубиц «Мста-СМ2», поступивших на вооружение в текущем году.

Экипажи самоходных гаубиц «Мста-СМ2» 150-й мотострелковой дивизии ЮВО в Ростовской области выполнили приемы скоростного маневрирования и смены огневой позиции на полигоне Кузьминский.

Экипажи «Мста-СМ2» после инструктажа приступили к выполнению практических зачётов по вождению, в том числе с преодолением склонов, спусков, водных препятствий и колейных грунтовых дорог.

Военнослужащие выполнили приемы маневрирования на скоростных участках, преодолели маршрут в составе колонны на максимальных скоростях, выполнили повороты и развороты различной сложности, отработали вывод артиллерийских батарей из-под огня условного противника.

Для создания условий, приближенных к боевым, на трассе для вождения были использованы средства задымления и имитации.

Всего в занятиях по вождению приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц специальной и военной техники.

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