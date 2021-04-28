28.04.2021 (07:00)

В рамках весеннего призыва военнослужащие РХБ защиты ВВО проводят дезинфекцию военкоматов в Забайкалье

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), в ходе проведения весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу, проводят ежедневную специальную обработку объектов военных комиссариатов в Забайкальском крае, в связи с пандемией короновируса.

Специалисты РХБ защиты дезинфицируют внутренние помещения краевого сборного пункта, военных комиссариатов, территорию вокруг зданий и сооружений.

При этом для дезинфекции применяется специальный раствор, состоящий из 1,5-процентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция, который распыляется в помещениях с помощью переносных автономных приборов. Кроме того, военнослужащие применяют многофункциональные авторазливочные станции АРС-14КМ на базе автомобиля КамАЗ-43114, состоящие на вооружении подразделения. Работы проводятся в средствах защиты кожи, органов дыхания, лица и глаз.

Для дезинфекции военкоматов в Забайкальском крае задействовано четыре единицы специальной техники, привлечено около 20 специалистов РХБ защиты ВВО.

Напомним, что общая численность запланированных к отправке призывников весной текущего года из Забайкальского края составляет более 1,5 граждан.

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