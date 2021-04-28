28.04.2021 (06:30)

Штурмовики Су-25 армии ВВС и ПВО Восточного военного округа отработали групповой пилотаж на больших высотах в Забайкалье

Пилоты штурмового авиационного полка Восточного военного округа, дислоцирующегося в Забайкальском крае, отработали сложные элементы группового пилотажа на штурмовиках Су-25 «Грач».

В ходе летно-тактического учения пилоты проверили аппаратуру самолётов перед полетами, выполнили взлет и посадку, полеты парами и в составе звеньев. Также совершили боевые развороты с большими углами наклона, отработав элементы сложного и группового пилотажа.

Кроме того, на учении отработали маневрирование для нанесения ударов по наземным малозаметным целям. Индивидуальным полетным заданием для лётчиков стало осуществление уклонения от атаки истребителей условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

Полёты проводились на высотах свыше 2 тысяч метров. В мероприятии по боевой подготовке было задействовано порядка 10 штурмовиков Су-25.

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