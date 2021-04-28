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28.04.2021 (05:00)

Более 2 тыс. единиц техники вернулись в места дислокации в регионах Поволжья и Южного Урала после контрольной проверки

Более 2 тыс. единиц военной техники вернулись в места постоянной дислокации в регионы Поволжья и Южного Урала после контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения.

К проверке выборочно привлекались ракетные, артиллерийские, танковые, мотострелковые, инженерные подразделения, расчеты радиационной, химической и биологической защиты, военнослужащие связи и противовоздушной обороны – всего около 10 тысяч военнослужащих.

Военнослужащие выполняли задачи по тактической и специальной подготовке, проводили боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники, сдавали нормативы по физической подготовке.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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