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28.04.2021 (04:00)

Минно-тральная группа Тихоокеанского флота отработала проводку ракетных катеров за тралами, поиск и уничтожение мин условного противника

В рамках планового двустороннего тактического учения соединения кораблей охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота минно-тральные корабли отработали в Японском море действия по противоминному обеспечению развёртывания ракетно-катерных ударных групп из пункта базирования и на переходе морем, в условиях применения условным противником минного оружия.

Базовые тральщики «Яков Баляев», БТ-100, БТ-114 и БТ-232 в составе тактической группы успешно решили задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, перекрыв установленные нормативы. Тихоокеанцы провели учение по проводке ракетных катеров за тралами и форсированию минного заграждения с выполнением комплекса мероприятий по уничтожению плавающих, донных и якорных мин.

Также на кораблях минно-тральной группы в ходе учения проведено профилактическое гранатометание в целях обеспечения безопасной стоянки тральщиков на незащищенном рейде.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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