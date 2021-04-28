28.04.2021 (03:30)

Военный комиссариат Приморского края отправил в войска первые команды новобранцев весеннего призыва

Военный комиссариат Приморского края в рамках весеннего призыва на военную службу отправил в войска первые команды новобранцев. Около 30 приморцев пополнят воинские части Тихоокеанского флота и соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Уссурийском гарнизоне. Всего же в период текущего призыва в воинские части из региона планируется направить около 1700 человек.

Главными особенностями текущего призыва является усиление мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Все сотрудники военных комиссариатов, работающие с призывниками, прошли вакцинацию. Кроме того, организована добровольная вакцинация призывников до их прибытия в военкоматы, через медицинские учреждения в местах проживания.

На сборном пункте края и районных комиссариатах приняты исчерпывающие меры по сохранению здоровья призывников. Создана трехуровневая система барьеров, которая подразумевает регулярное тестирование и разделение потоков прибывающих граждан. Для лиц, которым положена отсрочка от призыва на военную службу, предусмотрены отдельные часы приёма. Подготовлено необходимое количество медицинских масок и дезинфицирующих растворов. Получены новейшие тест-системы, позволяющие за 10-15 минут выявить больного COVID-19, в том числе с бессимптомным течением болезни. Места сбора призывников оборудованы бактерицидными облучателями, постами медицинского контроля.

В день убытия новобранцы обеспечиваются установленной формой одежды, принадлежностями гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием на путь следования к месту службы.

Весенний призыв стартовал в ВВО 1 апреля и завершится 15 июля текущего года.

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