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27.04.2021 (23:50)

Пешая тренировка с экипажами боевых машин завершилась на Красной площади

Пешая тренировка с экипажами боевых машин, которые будут участвовать 9 мая в Параде Победы, прошла во вторник на Красной площади российской столицы.

На Красной площади в Москве завершилась тренировка с экипажами боевых машин, которые для изучения маршрута прошли в пешем порядке по пути следования механизированной колонны на параде.

В тренировке участвовали механики-водители и командиры всех боевых машин, которые проедут по Красной площади 9 мая. На время мероприятия для проезда автотранспорта был перекрыт ряд московских улиц.

В параде, который пройдет  на Красной площади в Москве в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов, напомнили в Минобороны.

Полномасштабные ночные репетиции пеших парадных расчетов и механизированной колонны пройдут на Красной площади 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - утром 7 мая. До этого парадные расчёты вместе с авиацией репетировали парад в подмосковном Алабине.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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