28.04.2021 (03:10)

Российские миротворцы получили около 3,6 тыс. обращений за помощью в Пункте приема граждан в Степанакерте



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы получили около 3,6 тыс. обращений за помощью в Пункте приема граждан в Степанакерте

В Центре гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК) в г. Степанакерте продолжает работу Пункт приема граждан. В нем же функционирует «горячая линия» по сбору сведений для поиска пропавших без вести военнослужащих, по оказанию гуманитарной помощи, содействии в трудоустройстве и другим проблемным темам.

«Сегодня обратилось 10 граждан Нагорного Карабаха. Основными проблемными вопросами остаются поиск пропавших без вести военнослужащих, восстановление разрушенных во время обстрелов домов. И обратилось двое фермеров для разминирования их садовых участков от взрывоопасных предметов», - сообщил представитель Центра гуманитарного реагирования Дмитрий Серов.

Всего за помощью в пункт приема граждан обратились около 3600. человек. В том числе более 800 обращений поступило по телефону «горячей линии».

Дежурные офицеры, осуществляющие прием обращений по телефону или лично, обязательно уточняют характер проблемы, у родственников выясняют сведения о предполагаемом районе пропажи военнослужащего, фиксируют их контактные данные. Все обращения заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы.

Мероприятия по поиску пропавших без вести в дальнейшем проводятся военнослужащими РМК во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

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