Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.04.2021 (03:10)

Российские миротворцы получили около 3,6 тыс. обращений за помощью в Пункте приема граждан в Степанакерте

Фото Видео

В Центре гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента (РМК) в г. Степанакерте продолжает работу Пункт приема граждан. В нем же функционирует «горячая линия» по сбору сведений для поиска пропавших без вести военнослужащих, по оказанию гуманитарной помощи, содействии в трудоустройстве и другим проблемным темам.

«Сегодня обратилось 10 граждан Нагорного Карабаха. Основными проблемными вопросами остаются поиск пропавших без вести военнослужащих, восстановление разрушенных во время обстрелов домов. И обратилось двое фермеров для разминирования их садовых участков от взрывоопасных предметов», - сообщил представитель Центра гуманитарного реагирования Дмитрий Серов.

Всего за помощью в пункт приема граждан обратились около 3600. человек. В том числе более 800 обращений поступило по телефону «горячей линии».

Дежурные офицеры, осуществляющие прием обращений по телефону или лично, обязательно уточняют характер проблемы, у родственников выясняют сведения о предполагаемом районе пропажи военнослужащего, фиксируют их контактные данные. Все обращения заносятся в базу данных и передаются в совместные поисковые группы.

Мероприятия по поиску пропавших без вести в дальнейшем проводятся военнослужащими РМК во взаимодействии с представителями Международного Комитета Красного Креста, азербайджанской и армянской сторон.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Российские миротворцы обеспечили безопасное посещение монастыря Амарас группе паломников из Степанакерта и близлежащих населенных пунктов
Четырнадцатая колонна Центра гуманитарного реагирования обеспечила доставку около 200 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район
Совместный российско-турецкий центр продолжает выполнять задачи по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы обеспечивают безопасность проведения сельскохозяйственных работ в Нагорном Карабахе

Метки:
Миротворческие операции , Миротворец
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false