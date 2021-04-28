28.04.2021 (03:00)

Псковские десантники перебрасываются самолетами ВТА из Крыма в пункт постоянной дислокации после завершения учений

Подразделения Воздушно-десантных войск, принимавшие участие в межвидовом учении с войсками Южного военного округа на Крымском полуострове, продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации.

Личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, принимавший участие в учении, приступил к переброске личного состава в ППД самолетами Военно-транспортной авиации с аэродрома «Кировское» в Республике Крым на аэродром «Кресты» в г. Пскове. Боевая и специальная техника с экипажами следуют в ППД воинскими эшелонами.

Всего в передислокации подразделений Воздушно-десантных войск задействовано около 40 воинских эшелонов и будет совершено более 30 самолеторейсов Военно-транспортной авиации для доставки в пункты постоянной дислокации личного состава, боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск.



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