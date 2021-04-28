28.04.2021 (03:00)

Курская ракетная бригада общевойсковой армии ЗВО возвращается в ППД после успешной сдачи контрольной проверки за зимний период обучения

Ракетная бригада общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированная в Курской области, возвращается в пункт постоянной дислокации после проведения тактических учений на полигоне «Постоялые дворы» в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

В ходе контрольной проверки расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» были подняты по тревоге и совершили марш в район стартовых позиций, где осуществили маскировку пусковых установок и привели их в боевое положение. В результате выполнения задач по поиску целей, военнослужащие получили боевой сигнал на уничтожение объектов инфраструктуры «противника» и совершили около 20 электронных пусков учебно-боевых ракет по целям, находящимся на расстоянии более 100 километров.

После успешного выполнения поставленных задач, военнослужащие совершили марш в пункт постоянной дислокации войск бригады по федеральным трассам и трассам общего назначения с соблюдением скоростного режима и правил дорожного движения.

Всего в контрольной проверке расчётов ОТРК «Искандер» участвовало свыше 150 специалистов ракетной бригады, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

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