28.04.2021 (03:00)

Более 2 тыс. единиц военной техники ЦВО после сдачи контрольной проверки вернулись в места постоянной дислокации в регионах Поволжья и Южного Урала

Более 2 тыс. единиц военной и специальной техники соединений и частей Центрального военного округа вернулись в места постоянной дислокации в регионах Поволжья и Южного Урала после сдачи контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения.

К контрольной проверке выборочно привлекались ракетные, артиллерийские, танковые, мотострелковые, инженерные подразделения, расчеты радиационной, химической и биологической защиты, военнослужащие связи и противовоздушной обороны – всего около 10 тысяч военнослужащих.

Военнослужащие выполнили задачи по тактической и специальной подготовке, провели боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники, сдали нормативы по физической подготовке.

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