28.04.2021 (03:00)

В Новосибирской области завершилось масштабное учение соединения РВСН

Масштабное учение с Новосибирским ракетным соединением РВСН, на вооружении которого находится подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс», завершилось в Новосибирской области. Крупногабаритная техника вернулась в пункты постоянной дислокации.

В ходе учения, в котором были задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники, отрабатывались различные задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям и интенсивных действий в районах дислокации войск, вопросы противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения противника, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

В ходе учения стратегические ракетчики также отработали задачи совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Применялась широкая линейка образцов перспективной специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ. Для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования использовалась новейшая машина дистанционного разминирования (МДР) «Листва».

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