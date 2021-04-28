28.04.2021 (00:30)

Авиация ВКС завершила тренировки воздушной части парада над подмосковным Алабино

Накануне Воздушно-космические силы провели заключительную тренировку авиационной части военного парада над площадкой в подмосковном Алабино.

В ней приняли участие более 70 самолётов и вертолетов ВКС.

Всего было проведено 9 тренировок, в ходе которых были отработаны порядок и время выхода воздушных судов на генеральный курс, вопросы взаимодействия авиационных групп и экипажей в воздухе, взаимодействие с группой руководства полётами на аэродромах и полигоне Алабино.

Особенностью авиационного парада в 2021 году станет новый элемент – пролёт стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолётов Су-35с Центра пока за авиационной техники.

Также впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолёта Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28н.

Также в составе парадного строя авиации задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, самолёты-заправщики Ил-78, самолёты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35с, бомбардировщики Су-34, Су-24м и другие типы авиационной техники.

Завершали авиационную часть экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57, а также три группы самолётов – «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «ку??бинский бриллиант» в составе пилотажных групп «Русские Витязи» на Су-30см и «Стрижи» на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага.

Все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

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