28.04.2021 (01:00)

На месте встречи войск СССР и США на Эльбе в Германии состоялись торжественно-памятные мероприятия

В городе Байльроде, Федеративной Республики Германия у постамента танка Т-34 состоялась церемония возложения цветов и венков по случаю 76-й годовщины встречи войск СССР и США на Эльбе.

В торжественно-памятном мероприятии приняли участие: с российской стороны – Генеральный консул РФ в Лейпциге А.Ю. Дронов, старший советник Посольства РФ в ФРГ К.А. Нефёдов, представитель Россотрудничества в ФРГ, директор Русского дома науки и культуры в Берлине П.А. Извольский, сотрудники аппарата Атташе по вопросам обороны при Посольстве РФ в ФРГ и Представительства Минобороны РФ (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в ФРГ, а также ученики школы при Посольстве России в ФРГ. С германской стороны в церемонии принял участие бургомистр г. Байльроде .

25 апреля 1975 г. власти ГДР распорядились установить в г. Байльроде на постаменте танк Т-34. В 2019 г. были проведены реставрационные работы танка при финансовой поддержке Россотрудничества и спонсоров из России.



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