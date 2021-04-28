28.04.2021 (00:10)

Псковские десантники возвращаются в пункт постоянной дислокации после окончания межвидового учения с войсками ЮВО в Крыму

Подразделения Воздушно-десантных войск, принимавшие участие в межвидовом учении с войсками Южного военного округа (ЮВО) на Крымском полуострове, продолжают возвращаться в пункты постоянной дислокации (ППД).

Военносслужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, принимавший участие в учении, приступил к переброске личного состава в ППД самолетами военно-транспортной авиации с аэродрома Кировское в Республике Крым на аэродром Кресты в Пскове. Боевая и специальная техника с экипажами следуют в ППД воинскими эшелонами.

Всего в передислокации подразделений Воздушно-десантных войск задействовано около 40 воинских эшелонов и будет совершено более 30 вылетов самолетов Военно-транспортной авиации, которые доставят в ППД личный состав и технику ВДВ.



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