28.04.2021 (00:00)

Под руководством Главкома ВМФ России в Военно-морском политехническом институте состоялась торжественная церемония открытия именного учебно-тренировочного комплекса

Под руководством Главкома ВМФ России Адмирала Николая Еменова, в Военно-морском политехническом институте Военного учебно-научного центра Военно-Морского флота (ВУНЦ ВМФ) (г. Пушкин) торжественно открыт современный учебно-тренировочный комплекс дизель-электрических и энергетических установок имени доктора технических наук, профессора Гацака Петра Михайловича.

Перед началом церемонии открытия комплекса, Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов заслушал доклады и информацию начальника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» вице-адмирал Виктор Соколов, представителей Главного командования ВМФ, представителе оборонно-промышленного комплекса. В церемонии, также, приняли участие профессорско-преподавательский состав и курсанты ВУНЦ ВМФ «ВМА», ветераны Военно-Морского Флота и приглашённые гости.

В ходе мероприятия Главнокомандующему Военно-Морским Флотом Адмиралу Николаю Евменову, а также продемонстрирована практическая подготовка курсантов на новом комплексе.

Учебно-тренировочный комплекс предназначен для изучения и отработки практических навыков курсантов по эксплуатации главных энергетических установок кораблей ВМФ России различных проектов.

Благодаря современным компьютерным технологиям курсанты военно-морского училища смогут полноценно осваивать свои бедующие специальности, основы теории и эксплуатации корабельных энергетических установок, а также получат навыки в руководстве действиями подчиненных при выполнении той или иной команды на групповых тренировках и учениях, производить правильные доклады, вести техническую документацию и обслуживание материальной части.

«Традиция открытия именных аудиторий в учебных заведениях Военного Учебно-Научного комплекса ВМФ существует давно и служит как укреплению учебно-материальной базы, так и повышению престижа военно-морского образования и науки. Безусловно, открытый сегодня современный учебно-тренировочный комплекс дизель-электрических и энергетических установок имени доктора технических наук, профессора Петра Михайловича Гацака, позволит еще эффективнее готовить инженерные кадры новой формации для нашего ВМФ, который активно оснащается самыми современными техникой и вооружением», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.

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