27.04.2021 (22:00)

В Санкт-Петербурге встретились руководители органов военного образования и кадров министерств обороны стран Содружества

22 апреля 2021 года на базе Санкт-Петербургского суворовского военного училища под председательством начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковника В.П. Горемыкина состоялось очередное заседание Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете министров обороны государств – участников СНГ.

На заседании рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия стран в области военного образования и подготовки кадров для вооруженных сил государств Содружества.

Основой для обсуждения блока вопросов, посвященных мероприятиям состязательного и творческого характера, стали VI Международная олимпиада курсантов образовательных организаций высшего образования и II Международная олимпиада воспитанников довузовских образовательных учреждений государств – участников СНГ, проведенные в марте-апреле текущего года.

По итогам их рассмотрения главами делегаций предложено финальные этапы VII Международной олимпиады курсантов в 2022 году провести по математике в Республике Казахстан, военной истории в Республике Беларусь, иностранному языку в Республике Армения, информатике в Российской Федерации и военно-профессиональной подготовке в Республике Узбекистан.

Члены Координационного комитета поддержали инициативу Минобороны России о расширении системы международных мероприятий среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств СНГ. В частности, одобрены положения о Международной олимпиаде воспитанников по географии и литературном конкурсе «Проба пера».

Также, поддержано предложение Секретариата СМО СНГ о проведении в 2021-2022 годах VI Международного конкурса военно-научных работ слушателей и курсантов, посвященного 30-летию развития военного сотрудничества государств – участников СНГ.

Участники встречи традиционно пристальное внимание уделили современному состоянию и перспективам взаимодействия стран по вопросам подготовки кадров для вооруженных сил. Хорошей информационной основой для предметного разговора по данной проблематике стала обширная программа посещения делегациями военно-учебных заведений Минобороны России, размещенных в Санкт-Петербурге.

В интересах дальнейшего расширения международного сотрудничества главы делегаций одобрили предложение Минобороны России о создании Ассоциации довузовских учебных заведений оборонных ведомств государств СНГ и проведении ее организационного заседания в 2022 году в Российской Федерации.

В целом, ряд проектов документов по итогам заседания Координационного комитета внесены на рассмотрение Совета министров обороны государств – участников СНГ для принятия окончательного решения.

Как отметил принявший участие в заседании Секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-майор Ю.А. Дашкин, одной из приоритетных задач дальнейшей деятельности Координационного комитета определено его участие в реализации утвержденной Советом глав государств СНГ Концепции военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2025 года.

Очередное заседание Координационного комитета по вопросам военного образования спланировано на 2022 год в Республике Казахстан.

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