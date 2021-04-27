27.04.2021 (21:30)

VI Международная Олимпиада государств Содружества по информатике завершилась в Санкт-Петербурге

VI Международная олимпиада курсантов военных образовательных организаций высшего образования государств – участников СНГ по информатике прошла в Санкт-Петербурге на базе Военной академии связи в период с 18 по 23 апреля 2021 года.

Состязания по информатике получились наиболее масштабными во всей программе VI Международной олимпиады 2021 года: за звание лучших боролось 180 курсантов и студентов, представлявших 61 команду от вузов стран Содружества.

Основой подготовки конкурсных заданий стала сфера IТ-технологии, являющаяся предметом будущей профессиональной деятельности конкурсантов.

По итогам состязаний в индивидуальном первенстве лучшими были признаны курсанты Ахмедзаде Камран (Азербайджанская Республика), Асланян Меланя (Республика Армения), Ермак Максим (Республика Беларусь), Спицын Сергей (Российская Федерация), Адхамов Борбад (Республика Таджикистан), Файзуллаев Арслонбек (Республика Узбекистан) и другие.

В результате упорной борьбы в командном первенстве третье место заняла команда Военной академии Республики Беларусь, второе место у курсантов Военного института информационно-коммуникационных технологий и связи Министерства обороны Республики Узбекистан. Победителем VI Международной олимпиады стала команда Михайловской военной артиллерийской академии (Российская Федерация), которой был вручен главный приз – переходящий кубок Председателя Совета министров обороны государств – участников СНГ, Министра обороны Российской Федерации.

Победителей и лауреатов финального этапа поздравили Председатель Координационного комитета по вопросам военного образования при СМО СНГ генерал-полковник В.П. Горемыкин и Секретарь Совета министров обороны государств – участников СНГ генерал-майор Ю.А. Дашкин.

Кроме того, в торжественной церемонии закрытия VI Международной олимпиады 23 апреля приняли участие руководители органов управления военным образованием и кадров оборонных ведомств стран Содружества, что свидетельствует о значимости и востребованности данного вида совместных мероприятий военного сотрудничества государств – участников СНГ.

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