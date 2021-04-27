27.04.2021 (21:00)

Иностранные военные атташе посетили Центр боевой подготовки и боевого применения ВКС в Астраханской области

27 апреля около 80 представителей военно-дипломатического корпуса из 52 стран, аккредитованных в России, посетили Центр боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) в Астраханской области.

В рамках мероприятия проведен брифинг, в ходе которого начальник центра генерал-майор Алексей Радько рассказал иностранным военным атташе об особенностях деятельности центра. Представитель Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны полковник Алексей Литвинов ознакомил военных атташе зарубежных стран со спецификой и возможностями подготовки иностранных военнослужащих по специальностям противовоздушной обороны в училище.

Помимо официальной программы, военных атташе ознакомили достопримечательностями Астраханского кремля и другими культурно-историческими объектами Астрахани.

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