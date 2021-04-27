27.04.2021 (20:30)

Великий Новгород стал первой остановкой на пути следования тематического поезда Минобороны России с юнармейским вагоном

Великий Новгород стал первой остановкой на пути следования тематического поезда Минобороны России, в составе которого идет юнармейский вагон. В рамках акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» эшелон проедет через всю страну.

Ознакомиться с экспозицией в Великом Новгороде выстроилась целая очередь. Каждый вагон железнодорожного состава, а всего их 17, как отдельный музей на колесах. Тут экспонаты, повествующие о знатных страницах истории Отечества с редкими трофеями, и образцы новейшей военной техники, а также предметы, рассказывающие о работе военных медиков в пандемию коронавирусной инфекции. Но изюминкой поезда по праву можно считать юнармейский вагон.

«В нем мы представили основные направления деятельности движения. Экспозиция состоит из восьми тематических зон. Ребята, которые еще не состоят в братстве, смогут увидеть и понять, что такое быть юнармейцем. Это миллион возможностей, каждый найдет у нас занятие по душе. Это КВН, танцы, школа юных корреспондентов, шахматы, киберспорт, релити-шоу, ораторское искусство, робототехника — всего и не перечислить. Нужно только сделать первый шаг — прийти к нам», — отметил начальник Главного штаба Юнармии трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, серебряный призёр Олимпийских игр Никита Нагорный.

Кто-то из юных гостей экспозиции долго раздумывать не стал — на перроне провели торжественную церемонию посвящения в Юнармию. Почти два десятка новгородских ребят получили значки юнармейцев из рук главы города Сергея Бусурина и заместителя командующего 6-й Ленинградской Краснознамённой армией ВВС и ПВО полковника Андрея Хадыкина.

Напомним, юнармейский вагон в составе тематического поезда Минобороны России отправился с Киевского вокзала Москвы 25 апреля. Он проследует до Владивостока с остановкой в более чем 50 крупных российских городах. На железнодорожных станциях все желающие смогут ознакомиться с представленной экспозицией самого популярного молодежного движения страны. Следующая остановка состоится в Санкт-Петербурге. Планируется, что тематический железнодорожный состав преодолеет маршрут за 64 дня. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи.

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