27.04.2021 (20:15)

На Северном флоте прошёл чемпионат армейского корпуса по дзюдо и самбо

В Мурманской детско-юношеской спортивной школе состоялся чемпионат по дзюдо и самбо среди военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота и Мурманского территориального гарнизона.

В турнире приняли участие более 40 борцов. В обоих видах единоборств выступало по четыре команды.

Соревнования по дзюдо проводились в семи весовых категориях: до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 килограммов.

По результатам боев в своих весовых категориях лучшими стали представители морской пехоты Северного флота Исмаил Хахматов, Александр Зареченский, Илья Горбунов, Владимир Панчев, Равиль Магомедов и два военнослужащих отдельной мотострелковой бригады арктической Иван Тарасов и Юрий Серябряков.

В командном первенстве чемпионом стала сборная морской пехоты «Спутник», второе место у команды отдельной арктической бригады «Арктика», на третьем месте — спортсмены отдельной мотострелковой бригады из команды «Печенга».

Соревнования по самбо проводились в пяти весовых категориях: до 53, до 58, до 64, до 71 и 98 килограммов.

В весовой категории до 53 кг победил представитель бригады морской пехоты Дмитрий Дашкин, вторым стал Гаджибахмут Гиппаев (команда «Печенга»).

В весовой категории до 58 кг первое место завоевал Василий Никитин (команда «Спутник»), второе место занял Хаджимурад Абдулазизов (команда «Арктика»).

В весовой категории до 64 кг первое место завоевал Сергей Тимонин из команды «Печенга», второе место — представитель «Спутника» Юсуп Гасанов, а третье место — Бахтияр Нуралиев (команда Арктика).

В весовой категории до 71 кг первое место занял Руслан Мамедов из отдельного батальона управления, второе место — Камиль Гомаров (команда «Арктика»).

В весовой категории до 98 кг первое место у Алексея Попова (команда «Печенга»), на втором — Эрман Ахадов.

В командном первенстве самбистов победила сборная отдельной мотострелковой бригады «Печенга», второе место заняла команда «Арктика», третьей стала команда «Спутник».

Лучшие спортсмены сухопутных и береговых войск, а также Мурманского территориального гарнизона примут участие в чемпионате Северного флота по самбо и дзюдо, который пройдет с 6 по 8 мая.

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