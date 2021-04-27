27.04.2021 (17:02)

Сотрудники ВМедА приняли участие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Эпидемиологическая безопасность медицинской деятельности»

С 22 по 23 апреля в Уфе состоялась Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Эпидемиологическая безопасность медицинской деятельности», в которой приняли участие специалисты кафедры (общей и военной эпидемиологии), кафедры общей и военной гигиены (с курсом военно-морской и радиационной гигиены), а также профильные адъюнкты Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Конференция была организована при содействии Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, Башкирского государственного медицинского университета Минздрава России, а также Национальной ассоциации специалистов по контролю инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

В рамках работы конференции обсуждались актуальные вопросы эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики инфекций в медицинских организациях различного профиля; иммунопрофилактики; эпидемиологии и диагностики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; эпидемиологической безопасности лечебно-диагностического процесса; современных возможностей лабораторной диагностики инфекционных заболеваний. Одной из главных обсуждаемых тем стала эпидемиология и профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Сотрудники академии представили результаты собственных исследований и наработки практического опыта в докладах: «Мониторинг воздушно-капельных инфекции? через призму военной эпидемиологии (на примере COVID-19)» (Кузин А.А., Ланцов Е.В., Артебякин С.В., Пищугин Д.Ю., Юманов А.П.); «Особенности применения средств индивидуальной защиты медицинского персонала в период пандемии COVID-19» (Батов В.Е., Кузнецов С.М.), «Распространенность маркеров парвовирусной В19 инфекции среди доноров» (Кузин А.А., Никишов О.Н., Лаврентьева И.Н., Антипова А.Ю.).

Все доклады, представленные сотрудниками ВМедА, вызвали большой интерес в научном сообществе. Участники конференции отметили актуальность, значимость и новизну представленных данных. Было отмечено, что многие положения, основанные на опыте сотрудников академии в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, прозвучали впервые и представляют интерес как для науки, так и для практического здравоохранения.

По результатам докладов были высказаны предложения по перспективному взаимодействию и сотрудничеству с академией в этом направлении. Кроме того, делегация ВМедА приняла активное участие в научных дискуссиях и в работе прошедшего в рамках конференции открытого общего собрания членов НП «НАСКИ».

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