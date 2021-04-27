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27.04.2021 (19:58)

На Федеральном военном мемориальном кладбище состоялось открытие памятника Маршалу Советского Союза Дмитрию Язову

На территории Федерального военного мемориального кладбища состоялось открытие памятника Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову. На церемонии присутствовали представители Управления генеральных инспекторов Минобороны России, руководящий состав Главного командования Сухопутных войск, воспитанники Московского суворовского военного училища, представители движения «Юнармия» и родственники прославленного военачальника.

Перед участниками мероприятия выступил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Алексей Цыганков.

«Мужество, стойкость, преданность делу наших предшественников, солдат Великой Отечественной, полководцев послевоенного периода, ветеранов-военачальников, таких как Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов, их безграничная любовь к Родине, преданность Отечеству сегодня являются для нас важнейшим нравственным ориентиром. Мы обязаны быть достойными этой высочайшей моральной планки в своих сегодняшних делах и поступках», — сказал генерал-майор Алексей Цыганков.

Открыли памятник зять Маршала Язова Александр Лосик и генеральный инспектор Министерства обороны РФ генерал армии Александр Белоусов.

В завершение торжественного мероприятия присутствующие возложили к памятнику цветы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Памятники
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