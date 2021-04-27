27.04.2021 (19:54)

В Военно-медицинской академии впервые провели диссекционный мастер-класс «Артроскопия коленного сустава: базовый курс»

23–24 апреля в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова впервые был проведен диссекционный мастер-класс «Артроскопия коленного сустава: базовый курс». Он был организован кафедрой военной травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера совместно с кафедрой оперативной хирургии.

Участниками курса стали практикующие травматологи-ортопеды со всей страны, в том числе сотрудники травматологических отделений военно-медицинских организаций Минобороны России и слушатели ординатуры.

Курс состоял из отдельных модулей, каждый из которых включал в себя лекции, практические занятия и дискуссии. Все лекции были основаны на принципах доказательной медицины в клиническом опыте и содержали ключевую информацию по различным темам.

На практических занятиях в операционных залах с рабочими местами, оснащёнными современными эндоскопическими стойками и силовым оборудованием, слушатели под руководством преподавателей имели возможность отработать на кадаверном материале навыки артроскопии коленного сустава, шва мениска всеми доступными на сегодняшний день способами, а также отработали реконструкцию передней крестообразной и медиальной надколеннико-бедренной связок.

Во время обсуждения клинических случаев в учебных группах были рассмотрены принципы принятия решений с позиций международных общепринятых подходов к лечению повреждений внутренних структур коленного сустава и сложности, связанные с проведением операций.

Знаковым отличием данного учебного мероприятия являлось то, что во время его проведения в прямом эфире велась трансляция операции из клиники военной травматологии и ортопедии, а также демонстрировались учебные фильмы.

Благодаря огромной работе по организации и проведению курса Военно-медицинская академия смогла с успехом провести мастер-класс, получивший признание мировой артроскопической общественности. Преподавателями курса стали опытные ортопеды. Доцент кафедры военной травматологии и ортопедии, заслуженный врач России Олег Рикун, который является пионером в артроскопии коленного сустава в России отметил, что первая эндоскопическая операцию в клинике травматологии и ортопедии — первой в стране ортопедической клиники, была проведена еще в 1987 году.

Все слушатели по окончании мастер-класса получили сертификаты, а также монографию «Лечение повреждений и заболеваний коленного сустава у военнослужащих» под редакцией О.В. Рикуна и В.В. Хоминца.

Первый успешный опыт проведения диссекционного мастер-класса «Артроскопия коленного сустава: базовый курс» позволяет надеяться, что Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова станет центром постоянных учебных и научных мероприятий травматологов-ортопедов России.

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