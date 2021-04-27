27.04.2021 (19:35)

Военнослужащие Каспийской флотилии провели первую тренировку парада Победы на главной площади Каспийска

В Дагестане на главной площади Каспийска состоялась первая тренировка парадных расчетов Махачкалинского гарнизона с прохождением военной техники соединений и воинских частей Каспийской флотилии.

В тренировке приняли участие более 1000 военнослужащих Каспийской флотилии и других силовых ведомств республики. Также была задействована военная техника: в составе механизированной колонны тренировались экипажи бронеавтомобилей «Тигр», реактивных систем залпового огня «Град-М», бронетранспортеров БТР-82А, автомобилей «Урал-4320» с 120-мм минометом «Сани», а также пусковых установок берегового ракетного комплекса «Бал».

Военнослужащие отработали строевые приёмы и слаженность действий при прохождении торжественным маршем в составе парадных коробок, а расчёты легендарных артиллерийских орудий ЗИС-3 выполнили холостые стрельбы с соблюдением временных интервалов между залпами.

Важно отметить, что при подготовке к торжественным мероприятиям Дня Победы все военнослужащие – участники парада прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»).

Всего в параде Победы в Каспийске, который состоится на площади Ленина, примут участие порядка 1,5 тыс. человек, в составе механизированной колонны будет задействовано более 30 различных видов вооружения и военной техники.

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