27.04.2021 (19:34)
Флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва» — вышел в море для выполнения боевых упражнений
Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» Черноморского флота вышел в море для проведения учебно-боевых упражнений в соответствии с планом подготовки корабля к выполнению задач по предназначению.
В нескольких морских полигонах в акватории Чёрного моря экипаж проведёт комплекс учений и совместных манёвров с кораблями Черноморского флота и вертолётами морской авиации.
В ходе практических действий экипаж ГРКР «Москва» отработает алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса корабля, выполнит зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль противника.
Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающую акваторию, где будут выполнены учебно-боевые упражнения, закроют для судоходства.
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