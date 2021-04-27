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27.04.2021 (19:34)

Флагман Черноморского флота — гвардейский ракетный крейсер «Москва» — вышел в море для выполнения боевых упражнений

Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» Черноморского флота вышел в море для проведения учебно-боевых упражнений в соответствии с планом подготовки корабля к выполнению задач по предназначению.

В нескольких морских полигонах в акватории Чёрного моря экипаж проведёт комплекс учений и совместных манёвров с кораблями Черноморского флота и вертолётами морской авиации.

В ходе практических действий экипаж ГРКР «Москва» отработает алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса корабля, выполнит зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль противника.

Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающую акваторию, где будут выполнены учебно-боевые упражнения, закроют для судоходства.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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