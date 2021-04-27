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27.04.2021 (18:04)

Воспитанники Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища готовятся к параду Победы на Красной площади

Воспитанники Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища готовятся к участию в параде Победы на Красной площади Москвы. Тренировки проводятся с начала апреля, когда нахимовцы прибыли в подмосковную Кубинку.

Усердные строевые тренировки на плацу, подготовка парадной формы одежды, репетиции — всё это уже давно стало для будущих военных моряков знаковыми событиями в их жизни.

Вместе с тем нахимовцы продолжают учится и посещать памятные места Москвы и области. Участники предстоящего парада Победы побывали на экскурсии в Главном храме Вооруженных Сил РФ и музее «Дорога Памяти», который располагается в парке «Патриот». На память о посещении музея были сделаны фотографии. Вдохновить воспитанников приехал коллектив Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил с концертной программой «Вам, защитники Отечества».

В часы досуга нахимовцы участвуют в спортивных состязаниях, соревнуются между собой в перетягивании каната, подтягивании и отжимании.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Нахимовское училище
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