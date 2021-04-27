27.04.2021 (19:27)

Более 500 посетителей акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» в Великом Новгороде попробовали солдатскую кашу

В Великом Новгороде в рамках проведения Всероссийской акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» на перроне вокзала была развернута полевая кухня КП-130, где военные повара в реальном времени готовили гречневую кашу с мясом и угощали всех желающих.

Полевая кухня работала в течение четырех часов, за это время более 500 посетителей акции угостились солдатской кашей и горячим чаем на перроне вокзала под звуки выступления артистов Центрального дома Российской Армии.

Помимо этого, на перроне были развернуты специальные палатки «Военторга», где, наряду с продуктами питания, можно было приобрести сувенирную продукцию с символикой Вооруженных Сил Российской Федерации.

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