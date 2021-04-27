27.04.2021 (17:45)

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов 28 апреля примет участие в церемонии спуска на воду корабля противоминной обороны «Петр Ильичёв»

28 апреля главнокомандующий Военно-Морским Флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов примет участие в торжественной церемонии спуска на воду новейшего корабля противоминной обороны (ПМО) «Петр Ильичёв» на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.

Корабль ПМО «Пётр Ильичёв» проекта 12700 «Александрит» строится в интересах оснащения минно-тральной составляющей ВМФ.

«Практический опыт эксплуатации кораблей противоминной обороны проекта 12700 показал их превосходные характеристики», — сообщил накануне церемонии спуска корабля на воду адмирал Николай Евменов.

Корабль ПМО «Пётр Ильичёв» — шестой в линейке проекта 12700 «Александрит», строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведёт по заказу ВМФ России.

Справочно:

Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию). Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. В сравнении с металлически, масса композитного корпуса на 20 процентов ниже. Он обладает высокой прочностью, не подвержен воздействию агрессивных химических сред и коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. К другим достоинствам композитного корпуса можно отнести его «немагнитность», что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Корабли противоминной обороны проекта 12700 «Александрит»:

- водоизмещение — около 890 т;

- длина — около 62 м;

- ширина — около 10 м;

- полная скорость хода — около 16 узлов;

- экипаж — около 44 чел.

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