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27.04.2021 (19:22)

В Центре боевой подготовки и боевого применения ВКС в Астраханской области прошел шахматный турнир «Кубок Победы»

В минувшие выходные на базе Центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил (ВКС) в Астраханской области прошел чемпионат по быстрым шахматам среди военнослужащих и подшефных юнармейских отрядов, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На открытии турнира начальник центра генерал-майор Алексей Ротько отметил, что в этом году турнир проходил в семейном формате. Среди участников-юнармейцев играли и дети военнослужащих. генерал-майор Алексей Ротько пожелал шахматистам сильных соперников, интересных комбинаций, мудрых ходов и, самое главное, получить удовольствие от игры.

В числе приглашенных на мероприятие — международный гроссмейстер по шахматам Астраханской области Александр Евдокимов и чемпионка Астраханской области по шахматам среди девочек Екатерина Камнева. Юная и талантливая спортсменка рассказала стихотворение и провела мастер-класс.

В упорной борьбе с результатом восемь выигрышных партий и одна ничья победу одержал и получил звание чемпиона сержант Кайрат Хабиев, второе место — подполковник Александр Неверовский, третье — старший лейтенант Михаил Деев.

Среди юнармейцев также определилась тройка призеров. Победителем турнира «Кубок Победы» стал Даниил Гущин, серебряный призер – Никита Назмутдинов, бронзовый – Евгений Королев.

Завершился турнир церемонией награждения. Заместитель начальника центра полковник Александр Дядюра поздравил победителей, вручил кубки и медали.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Соревнования , Воздушно-космические силы (ВКС)
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