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27.04.2021 (19:18)

Дом офицеров Самарского гарнизона с фильмом «Бессмертные» выиграл Гран-при на фестивале «За Россию!»

Дом офицеров Самарского гарнизона с фильмом «Бессмертные» выиграл Гран-при в номинации «Видеофильм» на военно-патриотическом фестивале Приволжского округа войск национальной гвардии «За Россию!».

Художественно-документальный фильм «Бессмертные» был снят в 2016 году. Он имеет хронометраж 30 минут и рассказывает о самарском периоде 5-й гусарского Александрийского полка и его участии в Первой мировой войне.

Справочно:

5-й гусарский кавалерийский полк Русской императорской армии был образован в 1776 году. Он принимал участие в Заграничном походе в 1813 году, русско-турецких войнах в 1828 году и 1877-1878 годах, а также в Первой мировой войне. Указом Президента Российской Федерации почетное наименование «Александрийская» присвоено отдельной миротворческой бригаде Центрального военного округа, дислоцированной в Самарской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Культура
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